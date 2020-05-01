تحذير عاجل لعشر محافظات يمنية السعودية.. أحكام قضائية ضد سعوديين متورطين في جرائم فساد مالي وإداري كورونا.. الحوثيون يدقون ناقوس الخطر ويجهزون ويجهزون 3 آلاف سرير بصنعاء رامز يتعرض للضرب والاغراق في الفخ الذي صنعه لضيوفه ... شاهد أردوغان يدلي بتصريحات سارة عن فيروس كورونا في العالم انكسار جديد للميلشيات الحوثية في محافظة تعز أب يمني يبيع اطفاله «تفاصيل صادمة ومعلومات عن المشتري والبائع» تعرّف على المرأة الخفّاش التي تمتلك أسرار كورونا.. وهل هربت من الصين مذيعة عربية تقاضي قناة الحرة الأمريكية بسبب الحجاب الموت يخنق عدن الخاضعة للانتقالي .. وفاة 49 شخصا والاصابات تتجاوز 3 آلاف
تعد الحقة الاولي من حلقات برنامج رامز مجنون رسمي ان ينقلب السحر على الساحر , حيث استطاع محمد الشناوي، حارس مرمى نادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم، إسقاط رامز جلال مقدم برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” في بركة المياه التي يستخدمها الأخير لإسقاط ضيوفه.
وقالت مصادر فنية أن رامز تعرض للعديد من الضربات والركلات الموجعة من ضيف الحلقة , إضافة إلى قيام الضيف " محمد الشناوي، حارس مرمى نادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم" باغراق رامز في حوض الماء بعد أن نجح في سحبه من ساقة إلى حوض الماء , الذي يوضع كأخر فخ للضيوف .
وقبل ذلك سقط الشناوي البالغ 31 عاما في بركة المياه بشكل مرعب وارتطم كتفه الأيسر بقوة بجانب البركة، ما دفع رامز للاقتراب قليلا للاطمئنان عليه، وعندها، انقض حارس “الفراعنة” على مدبر المقلب وأسقطه في البركة وانتقم منه.
وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم المغنية اليمنية أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.