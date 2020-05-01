أردوغان يدلي بتصريحات سارة عن فيروس كورونا في العالم

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن فيروس كورونا ذكرنا بمصيرنا المشترك على اختلاف أدياننا وقومياتنا وانطلاقاً من هذا المفهوم أرسلنا مساعدات طبية إلى 57 دولة.

جاء ذلك في كلمة له مساء اليوم الاثنين، نقلتها وسائل إعلام تركية أكد فيهت، أنه بجانب الجهود محلياً لمكافحة كورونا فإن تركيا تدعم العالم في البحث عن تشخيص وعلاج للفيروس.

وأضاف، أنه حال إنتاج لقاح كورونا يجب أن يكون متاحاً للإنسانية جمعاء، لافتاً أنه بتنا نشهد نقطة تحول هامة في وضع جائحة كورونا ببلدنا والعالم.

واوضح أن العودة إلى الحياة الطبيعية تعتمد على تطورات الأيام القادمة في مكافحة كورونا.

وعن تركيا أوضح أن بلاده ستبدأ الرفع التدريجي للحجر الصحي مطلع الأسبوع المقبل بتخصيص وقت لخروج المسنين والشبان.

وأشار أن عدد المتعافين من كورونا يرتفع بأضعاف، وستواصل بلاده تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري على غرار الأسابيع الماضية.