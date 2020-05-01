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انكسار جديد للميلشيات الحوثية في محافظة تعز

الثلاثاء 05 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب
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نجحت قوات الجيش الوطني في محافظة تعز من صد هجوم جديد للمليشيات الحوثية, حيث أفشلت قوات اللواء 35 مدرع ،اليوم الاثنين، هجوماً على مواقعها اسفل جبهة الصلو جنوب شرق تعز ،شنته ملشيات الحوثي الإنقلابية من اتجاه مديرية دمنة خدير.

وذكر مصدر عسكري أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات اللواء 35 مدرع ، وبين المليشيات الحوثية ، عقب الهجوم ،تمكنت خلاله قوات اللواء 35 من صد الهجوم ، بعد تكبيد المليشيات الحوثية خسائر في الارواح والعتاد، وعادت الى مواقعها في دمنة خدير تجر الهزيمة خلفها .

وكانت مليشيات الحوثي الإنقلابية قد استقدمت تعزيزات كبيرة لها خلال اليومين السابقين ، الى مديرية دمنة خدير من مناطق الحوبان ومحافظة إب .

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