الموت يخنق عدن الخاضعة للانتقالي .. وفاة 49 شخصا والاصابات تتجاوز 3 آلاف

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف المتحدث باسم لجنة الطوارئ اليمنية الدكتور علي الوليدي يوم الاثنين عن ارتفاع عدد الوفيات بعدن بسبب الحميات إلى 49 حالة وعدد الإصابات إلى 3084 حالة منذ الأسبوع الأول من يناير حتى نهاية شهر ابريل الماضي.

وقال الوليدي في تصريح متلفز ان أي مستشفى سيغلق أبوابه في عدن أمام المرضى سيتم تطبيق الإجراءات القانونية عليه من قبل وزارة الصحة والجهات الامنية.

وسبق ان وجه النائب العام بالتحقيق حول ما اثير عن امتناع مسشتفيات واطباء في عدن عن استقبال حالات مرضية تحمل اعراضا تشبه اعراض كورونا، ما تسبب في وفاة بعض المرضى على ابواب المستشفيات التي رفضت استقبالهم.

وتنتشر في عدن اوبئة كثيرة بالتزامن مع الامطار الغزيرة والسيول التي شهدتها عدن ، التي تعيش وضعا صحيا متدهورا ،في ظل سيطرة مليشيات الانتقالي على المدينة وغياب الخدمات.

وتفشت الاوبئة بشكل كبير في عدن مع غياب خدمات الصرف الصحي وانتشار المخلفات والمياه الراكدة وغيرها ، فضلا عن عجز الحكومة الشرعية بالقيام بمهامها في ظل سيطرة الانتقالي.

وتتسبب بحيرات المياه الراكدة التي خلفتها مياه الأمطار أدت إلى انتشار الحميات في المدينة نتيجة تجّمع البعوض الناقل لبعض الأوبئة والأمراض.

وقبل يومين نشر مأرب برس تقريرا عن وباء خطير يفتك بابناء عدن يسمى باللهجة العامية «المكرفس» وتسبب في وفاة عدد كبير من المواطنين.

كما ان حالات الاصابة والوفاة التي اعلن عنها في عدن، على انها بسبب كورونا ، قال عنها وزير الصحة اليمنية، انها غير مؤكدة وربما تكون بسبب اوبئة وحميات اخرى غير كورونا.