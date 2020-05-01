الجيش الإيراني يوجه رسائل إلى 9 دول من بينها 6 عربية.. ثلاث منها خليجية

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس : RT

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وجه رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، برقيات منفصلة إلى نظرائه ووزراء الدفاع في 9 دول، بينها 6 عربية، مقترحا تبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا.

وأفادت طهران، بأن باقري وجه برقيات منفردة إلى كل من العراق وسلطنة عمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان وأذربيجان وأفغانستان وباكستان، حيث أشار إلى “نجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة فيروس كورونا”.

ونوه باقري إلى “الدور الواسع للقوات المسلحة الإيرانية في عمليات مكافحة ومواجهة هذا الفيروس الخطير”، وقال إنها “على استعداد لتبادل ونقل الخبرات المكتسبة لمسؤولي الدول الصديقة والشقيقة”.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية كذلك أن “عدم المواجهة الصحيحة والعلمية لهذا المرض يمكن أن يؤدي إلى الإسراع بتفشيه وأن يعرض صحة شعب للخطر”.

وقال إن “أداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الناجح في السيطرة على هذا الفيروس يمكنه تمهيد السبيل في هذا المجال للشعوب الإسلامية الأخرى والدول الصديقة والشقيقة”.

وكانت إيران تعتبر من إحدى أكبر بؤر جائحة فيروس كورونا في العالم، لكن البيانات الرسمية الصادرة خلال الأسابيع الماضية تشير إلى تراجع ملموس للمرض في البلاد، حيث بلغ المعدل اليومي للإصابات الجديدة حاليا نحو 1000 حالة.

وبدأت إيران منذ 11 أبريل خطوات تدريجية نحو رفع إجراءات العزل الصحي العام والقيود على تنقلات السكات وإغلاق الأنشطة الاقتصادية، وتعتبر إيران في الوقت الراهن الدولة الـ9 في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس بـ96448 حالة، وكذلك الـ9 من حيث حصيلة المتوفين جراء المرض بـ6156 حالة.