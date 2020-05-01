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روسيا تشهد انـهيار غير مسبوق وتحديدا في موسكو .. هذا ما حدث

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 145 ألفاً و268، بعد تسجيل 10 آلاف و581 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب المعطيات التي أعلن عنها مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا، ارتفع عدد الوفيات إلى 1356، بعد تسجيل 76 وفاة جديدة وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 18 ألفاً و95، بعد تعافي 1456.

ويتركز أكثر من نصف الإصــابات في العاصمة موسكو، حيث بلغ عددها 74 ألفاً و401، بعد تسجيل 5 آلاف و795 إصابة.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، سجّلت روسيا أول حالة وفاة بكورونا لسيدة تبلغ من العمر 79 عاماً، وعقب ذلك أغلقت الحدود وفرضت تدابير مكثفة لمكافحة الفيروس.

وحتى صباح الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و566 ألفاً بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 248 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و157 ألفاً، وفق موقع “worldmeters” المختص برصد ضحايا الفيروس.

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