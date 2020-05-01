الجيش الإيراني يوجه رسائل إلى 9 دول من بينها 6 عربية.. ثلاث منها خليجية روسيا تشهد انـهيار غير مسبوق وتحديدا في موسكو .. هذا ما حدث تحذير عاجل من الحكومة السعودية إلى المواطنين والمقيمين اطلاق سراح صحفي يمني من سجون الحوثي محافظ موال للشرعية يلتقي قيادات في الانتقالي ويتحدث عن مصلحة محافظته اصابات جديدة بكورونا في اليمن والحصيلة ترتفع تعرف على يبيع أبنائه الاربعة طفل يهزم السرطان وكورونا ويخرج منتصراً تعرف على المدن الأكثر نظافة في العالم إيران تغير عملتها من الريال إلى التومان وتحذف أربعة أصفار منها
حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، المواطنين والمقيمين، من التحويل لحسابات شخصية مجهولة المصدر تزعم جمع التبرعات للجمعيات الخيرية.
وحسب موقع "عاجل" السعودي، يأتي هذا التحذير بعد انتشار رسائل مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتبرع عبر أرقام حسابات وهمية يزعمون أنها تتبع جمعيات خيرية رسمية.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها بموقع "تويتر" الجميع إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل، وأخذ المعلومات من الجهات الحكومية والمختصة فقط، والتبرع بالتحويل لحسابات الجمعيات الرسمية المسجلة بالبنوك.