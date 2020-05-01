اطلاق سراح صحفي يمني من سجون الحوثي

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- صنعاء

عدد القراءات 377

أطلقت جماعة الحوثي، يوم الإثنين، سراح الصحفي اليمني " عبد الحافظ هزاع ثابت الصمدي، بعد تسعة أشهر من الاحتجاز.

وقال عبد المجيد صبره، محامي صحافيين محتجزين لدى الحوثيين باليمن، على حسابه في فيسبوك، إن جماعة الحوثي أطلقت سراح الصحافي عبد الحافظ هزاع ثابت الصمدي.

وأضاف صبره: “الصحافي اليمني عبد الحافظ هزاع أصبح حراً طليقا بعد اعتقال تعسفي منذ يوليو/ تموز 2019”.

وتابع: “تم إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة، مع أنه المفترض قانونا التحقق من ذلك قبل الاعتقال”، دون التطرق للاتهامات الموجهة إليه.