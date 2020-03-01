محافظ موال للشرعية يلتقي قيادات في الانتقالي ويتحدث عن مصلحة محافظته

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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التقى محافظ حضرموت (شرق اليمن) ، الاثنين ،بقيادات في ما يسمى المجلس الانتقالي وقال ان مصلحة محافظته ،هي القاعدة الثابتة التي يعمل عليها.

وتحدث اللواء الركن فرج البحسني خلال لقائه بقيادات في الانتقالي المدعوم من دولة الامارات، عن مصلحة حضرموت.

وقال إن حضرموت ومصلحتها العامة وخدمة مواطنيها هي القاعدة الثابتة التي نعمل عليها وتحت سقفها نتشابك مع الجميع.

ولم ترد تفاصيل اكثر عن اللقاء ومن حضره وما تم نقاشه.

ومطلع الأسبوع الماضي أعلن الإنتقالي ما اسماه بـ حالة الطوارئ والإدارة الذاتية لجنوب اليمن، وهو ما قُوبل برفض وعربي وغربي وأممي.

وبعد ساعات من إعلان المجلس الانتقالي حكما ذاتيا في الجنوب، أعلنت محافظة حضرموت و5 محافظات يمنية جنوبية، رفضها لهذا الاعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويحاول المجلس الانتقالي تجييش الشارع الجنوبي ضد الحكومة اليمنية، خصوصاً مع فرض سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن(جنوب اليمن) العام الماضي، بعد معارك مع القوات الحكومية.