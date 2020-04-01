اصابات جديدة بكورونا في اليمن والحصيلة ترتفع

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اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن،مساء الاثنين تسجيل اصابات جديدة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
وفي تغريدة اطلع عليها مأرب برس على حساب اللجنة على تويتر، قالت اللجنة انه تم تسجيل حالتي إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في حضرموت .
وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة في اليمن إلى 12حالة منذ العاشر من إبريل الماضي.
واوضحت اللجنة ان الحالات الجديدة تتلقى الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بالمكلا، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.