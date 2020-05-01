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طفل يهزم السرطان وكورونا ويخرج منتصراً

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-العربية نت
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تمكن طفل في السابعة من عمره من هزيمة مرض السرطان ثم التغلب على فيروس "كورونا" وعاد سالماً معافى إلى منزله في بلدة "ديدهام" بولاية "ماساتشوستس" الأميركية، وهو ما جعل سكان المدينة يخرجون عن بكرة أبيهم لاستقباله كالأبطال والترحيب بعودته إلى منزله.

وشاركت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة وأعداد كبيرة من سكان المدينة في الترحيب بالطفل جافين برينان العائد لتوه من المستشفى، فيما جلس الطفل ذو السبع سنوات على كرسيه يلوح بيديه للناس الذين يلقون بالتحية له ويحتفلون بشفائه

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