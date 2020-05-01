تعرف على المدن الأكثر نظافة في العالم

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عكاظ

عدد القراءات 417

تصدرت العاصمة النمساوية فيينا قائمة أنظف المدن بالعالم بيئيا، وفق موقع «نوفستي» الروسي.

ودرس خبراء شركة استشارية كبرى أوضاع المدن وفق معايير عدة، ليكتشفوا أن فيينا تطبق كل المعايير تقريبا، إذ تملك أكبر عدد من المتنزهات والحدائق العامة وأماكن الترفيه ووسائط النقل العام المريحة، فيما يستخدم نصف سكانها وسائط النقل العام متخلين عن سياراتهم الخاصة للحد من تلوث الهواء.

وجاءت ميونيخ في المرتبة الثانية، ثم برلين ثالثا نظرا لاستهلاك مواطنيها أقل حد من المياه في أوروبا.

ثم مدريد رابعا، فسان بولو خامسا كونها تعتمد على مصادر طاقة متجددة بشكل واسع، ثم مانشستر ولشبونة وسنغافورة وأمستردام وواشنطن.