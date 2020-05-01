إيران تغير عملتها من الريال إلى التومان وتحذف أربعة أصفار منها

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-القدس العربي

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صوّت نواب مجلس الشورى الإسلامي على تغيير العملة الإيرانية من الريال إلى التومان، على أن تكون قيمة التومان هي عشرة آلاف ريال، إضافة إلى الموافقة على حذف أربعة أصفار من العملة.

وفي الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين لمناقشة تعديل القانون النقدي والمصرفي، صوّت مجلس الشورى الإسلامي على تعديل المادة الأولى من هذا القانون الصادر عام 1972 بحيث يكون التومان هو وحدة العملة الإيرانية.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن ملحقات القانون المعدل تضمنت موضوع قيمة التومان مقابل العملات الأجنبية وتحديد سعر هذه العملات من قبل البنك المركزي طبقا لنظام العملة الصعبة مع مراعاة أرصدة البلاد من هذه العملة والتزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي.

كما تقرر أن يقوم البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها والبدء بتنفيذها. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد في وقت سابق اليوم على ضرورة “حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية الإيرانية لتسهيل المعاملات والمبادلات المالية”.

ويقول متابعون إن حذف الأربعة أصفار ربما يؤدي إلى إحداث أثر نفسي في البلاد، خاصة وأن كثيرين من السكان يدفعون حاليا أكثر من مليون ريال لزيارة بسيطة إلى محل بقالة.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء: “قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرعون”.

ويحتاج مشروع القانون موافقة هيئة من رجال الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح سارية.

وقال التلفزيون الرسمي إنه سيكون أمام البنك المركزي الإيراني عامان “لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى التومان”.

وفكرة حذف أربعة أصفار متداولة منذ 2008، لكنها ازدادت إلحاحا بعد 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد الريال أكثر من 60 في المئة من قيمته.

وبحسب مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، سجلت العملة الإيرانية حوالي 156 ألف ريال للدولار الواحد في السوق غير الرسمية اليوم