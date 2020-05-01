إطلاق صحفي مختطف لدى الحوثيون

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-الانضول

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أطلقت جماعة الحوثي، الإثنين، سراح صحفي يمني، احتجزته قبل 9 أشهر، وفق مصدر قانوني.

وقال عبدالمجيد صبره ان : "الصحفي اليمني عبد الحافظ هزاع أصبح حرًا طليقًا بعد اعتقال تعسفي منذ يوليو/ تموز 2019".

وأوضح قائلا: "تم إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة، مع أنه المفترض قانونا التحقق من ذلك قبل الاعتقال"، دون التطرق للاتهامات الموجهة إليه.

وحتى الساعة (9:10 ت غ)، لم تعلن جماعة الحوثي إطلاق سراح الصحفي اليمني. وتأتي الخطوة غداة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة (الموافق 3 مايو/ أيار)، فيما تتوالى مطالب دولية بإطلاق سراح 4 صحفيين يمنيين يواجهون عقوبة الإعدام من قبل جماعة الحوثي.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، قضت المحكمة الجزائية بصنعاء (خاضعة للحوثيين) في حكم أولي، بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات.

والجمعة، دعت منظمات حقوقية دولية أبرزها "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، في بيان مشترك، إلى الإفراج عن "أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري"، والذين يواجهون عقوبة الإعدام بتهم بينها التجسس لصالح السعودية، وتلفيق الأخبار، ونشر بيانات لدعم دولة معادية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف العربي، ومسلحي الحوثيين المتهمين من السعودية بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014. -