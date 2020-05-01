”الانتقالي الجنوبي“ يعلن تمسكه بقرار الانفصال بعد يومين من اعلان تراجعه وترحيبه ببيان التحالف

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أعلن كا يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إمارتيا، مساء الأحد 3 مايو/أيار، تمسكه بـ"الحكم الذاتي" على المحافظات الجنوبية، رغم ترحيبه قبل يومين، بدعوة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض.
وقال أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي (بمثابة برلمان المجلس)، إنه "لا رجعة عن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب".
وأضاف بن بريك، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للمجلس: "الأسباب التي دفعت الانتقالي الجنوبي إلى اتخاذ هذا القرار، الأوضاع الكارثية التي حلّت بمدينة عدن على وجه الخصوص وبالجنوب بشكل عام، وتخلي الحكومة عن مهامها".
وشدد على أن "الإدارة الذاتية للجنوب وجدت لتبقى".
يأتي ذلك رغم إعلان "الانتقالي الجنوبي"، الجمعة، ترحيبه بدعوة التحالف العربي إلى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل إعلان ما سمي بـ"الحكم الذاتي"، بحسب بيان له.
وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "لإدارة ذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.