سلطات الانقلاب الحوثية تعلن تأجيل امتحانات الشهادة العامة للمرحلين الأساسية والثانوية حتى اشعار آخر

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، التابعة لسلطات الانقلاب الحوثية، في العاصمة صنعاء، الاثنين 4 مايو/أيار، تأجيل إختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية حتى إشعار آخر.
وبحسب وكالة ”سبأ“ بنسختها الحوثية، فإن الوزارة قررت تأجيل الاختبارات في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
وأكدت أن الوزارة أصدرت أرقام جلوس طلاب الصف التاسع، حيث أصبح بإمكان الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2019- 2020م الحصول على أرقام جلوسهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاختبارات، اضغط هنا للحصول على رقم الجلوس.
كما أكدت إلى حرص الوزارة على استكمال المقرر الدراسي للطلاب عبر تقنيات التعلم عن بعد وذلك بالدروس المتلفزة التي تبث عبر الفضائيات الوطنية وتسجيلاتها على اليوتيوب .. منوهة بجهود اللجان لاستكمال تجهيزات تنفيذ الإختبارات.
وأشارت إلى أنه سيتم إصدار أرقام جلوس المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.