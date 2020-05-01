آخر الاخبار

سلطات الانقلاب الحوثية تعلن تأجيل امتحانات الشهادة العامة للمرحلين الأساسية والثانوية حتى اشعار آخر مؤسسة فجر الأمل تنفذ مشروع الوجبات الجافة لألف أسرة وتوزع المساعدات النقدية قيادي إصلاحي يعلن الاستجابة لدعوة ”العواضي“ وتأييد انتفاضة قبائل البيضاء ويؤكد ”نصرة المظلوم واجب وطني“ 66 نائباً برلمانياً يطالبون ”هادي“ بضبط بوصلة الحكومة ويهددون بسحب الثقة (أسماء) وزير يمني يكشف عن وفاة 16 حالة بفيروس ”كورونا“ في عدن ويؤكد: ”الأعداد الحقيقية أكثر من المعلن“ قائد أركان الجيش اليمني يتحدث عن «المجاملات ولمن تعطى المرتبات» بلاغ ضد رئيس الحكومة .. يمنيون يشكون معين عبدالملك للنائب العام ويكشفون تخاذله على وقع مسلسل أم هارون: إسرائيليون يطالبون بـأراضيهم في الكويت تفاصيل تنشر لأول مرة .. كيف قُتل أسامة بن لادن ومن كان معه لحظة مقتلة .. شاهد القاتل يعترف السعودية تبدأ تجارب لأربعة علاجات لفيروس كورونا

سلطات الانقلاب الحوثية تعلن تأجيل امتحانات الشهادة العامة للمرحلين الأساسية والثانوية حتى اشعار آخر

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 515

أعلنت وزارة التربية والتعليم، التابعة لسلطات الانقلاب الحوثية، في العاصمة صنعاء، الاثنين 4 مايو/أيار، تأجيل إختبارات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية حتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة ”سبأ“ بنسختها الحوثية، فإن الوزارة قررت تأجيل الاختبارات في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأكدت أن الوزارة أصدرت أرقام جلوس طلاب الصف التاسع، حيث أصبح بإمكان الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2019- 2020م الحصول على أرقام جلوسهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاختبارات، اضغط هنا للحصول على رقم الجلوس.

كما أكدت إلى حرص الوزارة على استكمال المقرر الدراسي للطلاب عبر تقنيات التعلم عن بعد وذلك بالدروس المتلفزة التي تبث عبر الفضائيات الوطنية وتسجيلاتها على اليوتيوب .. منوهة بجهود اللجان لاستكمال تجهيزات تنفيذ الإختبارات.

وأشارت إلى أنه سيتم إصدار أرقام جلوس المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.

إقراء أيضاً
قيادي إصلاحي يعلن الاستجابة لدعوة ”العواضي“ وتأييد انتفاضة قبائل البيضاء ويؤكد ”ن
66 نائباً برلمانياً يطالبون ”هادي“ بضبط بوصلة الحكومة ويهددون بسحب الثقة (أسماء)
وزير يمني يكشف عن وفاة 16 حالة بفيروس ”كورونا“ في عدن ويؤكد: ”الأعداد الحقيقية أك
قائد أركان الجيش اليمني يتحدث عن «المجاملات ولمن تعطى المرتبات»
بلاغ ضد رئيس الحكومة .. يمنيون يشكون معين عبدالملك للنائب العام ويكشفون تخاذله
«عذبوه بشده حتى فقد الذاكرة وخرج مختل عقليا ثم شنق نفسه» مصدر في إسرة المختطف ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس