مؤسسة فجر الأمل تنفذ مشروع الوجبات الجافة لألف أسرة وتوزع المساعدات النقدية

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-تعز

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تحت شعار بالعطاء يزول البلاء نفذت مؤسسة فجر الأمل الخيرية للتنمية الإجتماعية مشروع الوجبات الجافة لألف أسرة في مديريات المدينة والمعافر وجبل حبشي .

ويأتي هذا المشروع بهدف بث روح الأخوة والتراحم بين أبناء الجسد الواحد وتلمس حاجة بعض الفقراء والمساكين والنازحين والمرضى خلال شهر رمضان المبارك المستفدين تقدموا بجزيل الشكر والعرفان للمؤسسة سائلين الله عزوجل أن يبارك بالداعمين وأن يجعل هذا العمل في سجل حسناتهم وأن يخلف عليهم خيرآ كما وزعت فجر الامل المساعدات النقدية لعشرات الأسر بتعز .

وقال القائمون على المؤسسة أنه يأتي هذا المشروع في ظل ظروف كارثية تشهدها محافظة تعز بسبب الحرب والحصار