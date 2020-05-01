وزير يمني يكشف عن وفاة 16 حالة بفيروس ”كورونا“ في عدن ويؤكد: ”الأعداد الحقيقية أكثر من المعلن“ قائد أركان الجيش اليمني يتحدث عن «المجاملات ولمن تعطى المرتبات» بلاغ ضد رئيس الحكومة .. يمنيون يشكون معين عبدالملك للنائب العام ويكشفون تخاذله على وقع مسلسل أم هارون: إسرائيليون يطالبون بـأراضيهم في الكويت تفاصيل تنشر لأول مرة .. كيف قُتل أسامة بن لادن ومن كان معه لحظة مقتلة .. شاهد القاتل يعترف السعودية تبدأ تجارب لأربعة علاجات لفيروس كورونا «عذبوه بشده حتى فقد الذاكرة وخرج مختل عقليا ثم شنق نفسه» مصدر في إسرة المختطف القهالي يكشف لمأرب برس تفاصيل ما حدث اول دولة عربية تنجح في كبح جماح كورونا وتعلن رفع كل القيود على أنشطتها الاقتصادية تغريدة من رجل أعمال على تويتر تتسبب في خسارته بـ 14 مليار دولار طبيب قلب يدرس تأثير الصلاة على مرضى كورونا
قال وزير النقل المستقيل، صالح الجبواني، الاحد 3 مايو/أيار، ان هناك 16 حالة وفاة بعدن بسبب فيروس كورونا، مؤكدا ان الأعداد الحقيقية أكثر من المعلن.
وحمل ”الجبواني“ في تصريح لقناة الجزيرة الحكومة اليمنية ورئيسها شخصيا مسؤولية دخول كورونا إلى بلادنا، مشيرا إلى ان طائرات وسفن أدخلت إلى اليمن حاملة أجانب ما أدى إلى تسرب كورونا إلى اليمن.
وأشار الى ان طائرة قادمة من أبوظبي وقلت إلى عدن أول أمس تحمل 45 شخصا دون فحص أي منهم.
والسبت الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في هذا البلد إلى 10.
وأعلنت الحكومة تسجيل أول إصابة بكورونا، في 10 أبريل/نيسان الجاري، بمحافظة حضرموت (شرق)، وتم إعلان شفائها الإثنين الماضي.
ولاحقا، تم تسجيل 5 إصابات أخرى في عدن (توفيت منها حالتان) وواحدة في تعز، قبل الإعلان عن الإصابات الثلاثة الجديدة اليوم.
وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات المكتشفة في اليمن إلى 10، منها وفاتان وحالة تعاف.