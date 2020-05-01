وزير يمني يكشف عن وفاة 16 حالة بفيروس ”كورونا“ في عدن ويؤكد: ”الأعداد الحقيقية أكثر من المعلن“

الإثنين 04 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير النقل المستقيل، صالح الجبواني، الاحد 3 مايو/أيار، ان هناك 16 حالة وفاة بعدن بسبب فيروس كورونا، مؤكدا ان الأعداد الحقيقية أكثر من المعلن.

وحمل ”الجبواني“ في تصريح لقناة الجزيرة الحكومة اليمنية ورئيسها شخصيا مسؤولية دخول كورونا إلى بلادنا، مشيرا إلى ان طائرات وسفن أدخلت إلى اليمن حاملة أجانب ما أدى إلى تسرب كورونا إلى اليمن.

وأشار الى ان طائرة قادمة من أبوظبي وقلت إلى عدن أول أمس تحمل 45 شخصا دون فحص أي منهم.

والسبت الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في هذا البلد إلى 10.

وأعلنت الحكومة تسجيل أول إصابة بكورونا، في 10 أبريل/نيسان الجاري، بمحافظة حضرموت (شرق)، وتم إعلان شفائها الإثنين الماضي.

ولاحقا، تم تسجيل 5 إصابات أخرى في عدن (توفيت منها حالتان) وواحدة في تعز، قبل الإعلان عن الإصابات الثلاثة الجديدة اليوم.

وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات المكتشفة في اليمن إلى 10، منها وفاتان وحالة تعاف.