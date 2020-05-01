وزير يمني يكشف عن وفاة 16 حالة بفيروس ”كورونا“ في عدن ويؤكد: ”الأعداد الحقيقية أكثر من المعلن“ قائد أركان الجيش اليمني يتحدث عن «المجاملات ولمن تعطى المرتبات» بلاغ ضد رئيس الحكومة .. يمنيون يشكون معين عبدالملك للنائب العام ويكشفون تخاذله على وقع مسلسل أم هارون: إسرائيليون يطالبون بـأراضيهم في الكويت تفاصيل تنشر لأول مرة .. كيف قُتل أسامة بن لادن ومن كان معه لحظة مقتلة .. شاهد القاتل يعترف السعودية تبدأ تجارب لأربعة علاجات لفيروس كورونا «عذبوه بشده حتى فقد الذاكرة وخرج مختل عقليا ثم شنق نفسه» مصدر في إسرة المختطف القهالي يكشف لمأرب برس تفاصيل ما حدث اول دولة عربية تنجح في كبح جماح كورونا وتعلن رفع كل القيود على أنشطتها الاقتصادية تغريدة من رجل أعمال على تويتر تتسبب في خسارته بـ 14 مليار دولار طبيب قلب يدرس تأثير الصلاة على مرضى كورونا
قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، يوم الاحد، أن المرتبات لن تعطى إلا لمن يقوم بواجبه العسكري على أكمل وجه ولن يكون هناك أية مجاملات أو تجاوزات تخل بقيم الحقوق والواجبات العسكرية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادة الدائرة المالية ودائرتي شؤون الضباط والأفراد وأعضاء اللجان الرئيسية والفرعية المكلفة بصرف المرتبات.
ووجه أعضاء اللجان بالتعامل الراقي مع الأبطال المقاتلين وبما يليق بمكانة الجيش وتلافي كافة الأخطاء السابقة.
وشدد رئيس الأركان على ضرورة التحلّي بروح المسؤولية الوطنية والعمل بجدّية لما من شأنه تعزيز الأداء وأن يكون الجميع عند مستوى التضحيات التي يقدّمها الأبطال في الجبهات.
وحث، العاملين في الإدارات على الالتزام بالدوام الرسمي خلال شهر رمضان ومضاعفة الجهود لما من شأنه تعزيز وتحسين أداء المؤسسة العسكرية.. مشدداً على ضرورة تفعيل برامج التأهيل والتدريب للعاملين في جميع الدوائر.