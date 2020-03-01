بلاغ ضد رئيس الحكومة .. يمنيون يشكون معين عبدالملك للنائب العام ويكشفون تخاذله

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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قدم يمنيون عالقون في الهند، بلاغاً إلى النائب العام الدكتور علي الأعوش، ضد رئيس الحكومة معين عبدالملك، بسبب عدم التفاته لمعاناتهم.

واتهم البلاغ،(اطلع مأرب برس على صورة منه) رئيس الحكومة بأنه لم يقم بواجبه تجاه ابناء الجمهورية العالقين خارجها.

وقالوا إن لسان حال رئيس الحكومة يقول: "أنتم خارج اليمن لا شأن لي بكم".

وعبروا عن شكواهم من القنصلية اليمنية مؤكدين أنها لم تقدم لهم أي شيء.

وأكد البلاغ أن الطلاب ناشدوا رئيس الوزراء مرارا وتكرارا دون ان يسمعوا منه شيء.

واعتبروا تجاهل معين عبدالملك لمعاناتهم في الهند جريمة في حق مرضى وجرحى ليس لهم بعد الله الا الحكومة والمتمثلة بشخص رئيس الوزراء.

وأوضحوا أنهم التزموا الصمت ولم يتقدموا بشكواهم الا بعد ان فاض الكيل وبلغ السيل الزبى، وبعد وفاة أحد الأشخاص العالقين بسبب انهم لم يجدوا مالا للعلاج بسبب إغلاق البنوك والتحويلات.

وأشار البلاغ إلى بعض ما يواجهه العالقون وما خلفه ذلك من مآسي، وأن البعض مات بسبب الخوف وآخرين اصيبوا بحالات نفسية في حين أن الرعب يملأ قلوب البقية من المجهول.

وخاطبوا النائب العام بالقول: "ولم يتبقى لنا إلا الله ثم أنتم للنظر في قضيتنا وإلزام رئيس الحكومة بإعادتنا الى ارض الوطن بأسرع ما يمكن، ووالله لو تعلمون ما بنا لتفطرت قلوبكم ولادمعت عيونكم حزنا".