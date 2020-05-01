قائد أركان الجيش اليمني يتحدث عن «المجاملات ولمن تعطى المرتبات» بلاغ ضد رئيس الحكومة .. يمنيون يشكون معين عبدالملك للنائب العام ويكشفون تخاذله على وقع مسلسل أم هارون: إسرائيليون يطالبون بـأراضيهم في الكويت تفاصيل تنشر لأول مرة .. كيف قُتل أسامة بن لادن ومن كان معه لحظة مقتلة .. شاهد القاتل يعترف السعودية تبدأ تجارب لأربعة علاجات لفيروس كورونا «عذبوه بشده حتى فقد الذاكرة وخرج مختل عقليا ثم شنق نفسه» مصدر في إسرة المختطف القهالي يكشف لمأرب برس تفاصيل ما حدث اول دولة عربية تنجح في كبح جماح كورونا وتعلن رفع كل القيود على أنشطتها الاقتصادية تغريدة من رجل أعمال على تويتر تتسبب في خسارته بـ 14 مليار دولار طبيب قلب يدرس تأثير الصلاة على مرضى كورونا رغد صدام حسين تتوعد أطراف عراقية
على وقع الصخب العالي الذي صاحب عرض مسلسل "أم هارون" على فضائية "إم بي سي " طالب باحث إسرائيلي باستعادة "أراضي اليهود" في الكويت.
وكتب الباحث الإسرائيلي "إيدي كوهين" على حسابه بتويتر " نطالب بإعادة أراضي اليهود الذين هجروا من الكويت قسرا وظلما وإعادة الجنسية الكويتية لهم بالتأسيس على مادة أولى لوجودهم بالكويت قبل عام 1920 بحسب دستوركم" وأضاف "نملك صكوك الأراضي الأصلية في فريح سعود وساحة العلم وفريح الشيوخ وبيت في نقعة شملان و17 دكان خام و20 دكانا في سوق الذهب والذين هجروا عددهم 1968 رجلا"
يذكر أن مسلسل أم هارون يعرض لتاريخ اليهود في الكويت وفي الجزيرة العربية
وكما أثار المسلسل حزمة من التلاسنات الفظة بين نشطاء الخليج والعرب، فإنه أيضا أثار حنق الإسرائيليين الذين يعتبرون المسلسل زور الحقائق المتعلقة بالوجود اليهودي في هذه المنطقة وانتقد الصحافي الإسرائيلي مهدي مجيد المسلسل اتهم الكويت بسرقة حضارة مدينة البصرة العراقية وقال على حسابه بتويتر" قصة مسلسل أم هارون الذي يعرض على فضائية إم بي سي محرفة.
هي قصة أم شاؤول اليهودية العراقية وليست أم هارون الكويتية الوهمية، أحداثها الحقيقية جرت في مدينة البصرة العراقية وليست في دولة الكويت"