على وقع مسلسل أم هارون: إسرائيليون يطالبون بـأراضيهم في الكويت

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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على وقع الصخب العالي الذي صاحب عرض مسلسل "أم هارون" على فضائية "إم بي سي " طالب باحث إسرائيلي باستعادة "أراضي اليهود" في الكويت.

وكتب الباحث الإسرائيلي "إيدي كوهين" على حسابه بتويتر " نطالب بإعادة أراضي اليهود الذين هجروا من الكويت قسرا وظلما وإعادة الجنسية الكويتية لهم بالتأسيس على مادة أولى لوجودهم بالكويت قبل عام 1920 بحسب دستوركم" وأضاف "نملك صكوك الأراضي الأصلية في فريح سعود وساحة العلم وفريح الشيوخ وبيت في نقعة شملان و17 دكان خام و20 دكانا في سوق الذهب والذين هجروا عددهم 1968 رجلا"

يذكر أن مسلسل أم هارون يعرض لتاريخ اليهود في الكويت وفي الجزيرة العربية

وكما أثار المسلسل حزمة من التلاسنات الفظة بين نشطاء الخليج والعرب، فإنه أيضا أثار حنق الإسرائيليين الذين يعتبرون المسلسل زور الحقائق المتعلقة بالوجود اليهودي في هذه المنطقة وانتقد الصحافي الإسرائيلي مهدي مجيد المسلسل اتهم الكويت بسرقة حضارة مدينة البصرة العراقية وقال على حسابه بتويتر" قصة مسلسل أم هارون الذي يعرض على فضائية إم بي سي محرفة.

هي قصة أم شاؤول اليهودية العراقية وليست أم هارون الكويتية الوهمية، أحداثها الحقيقية جرت في مدينة البصرة العراقية وليست في دولة الكويت"