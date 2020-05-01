السعودية تبدأ تجارب لأربعة علاجات لفيروس كورونا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، بدء التجارب السريرية لأربع طرق لعلاج فيروس كورونا المستجد، ضمن تحالف عالمي لتسريع الأبحاث.
وأشار الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث باسم الوزارة، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة متقدمة في عدة مراكز في 7 مستشفيات منتشرة في المملكة السعودية لإيجاد علاج لمرض "كوفيد 19".
وأكد المتحدث بدء الاختبارات على 4 طرق علاجية لفيروس كورونا المستجد، مبينا أن نتائج التجارب ستظهر خلال الأسابيع المقبلة، بحسب "الوطن" السعودية.
وشدد عبدالعالي إلى أن الدراسات لم تنته بعد للوصول إلى توصيات واضحة حول جدوى عملة نقل "بلازما الدم" في علاج "كوفيد 19"، ولكنه أشار إلى أن المملكة بدأت في استخدامه بثلاثة مناطق في الوقت الحالي.
وبين المتحدث بأن كافة بروتوكولات العلاج المتعارف عليها في الوقت الحالي، لم يثبت نجاحها بشكل مباشر، وأن الأبحاث مازالت قائمة، وأن حالات الشفاء لدى المرضى "لا نعزو إلى أي علاج لها فعال"، بحسب المصدر.