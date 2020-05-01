اول دولة عربية تنجح في كبح جماح كورونا وتعلن رفع كل القيود على أنشطتها الاقتصادية

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت الحكومة الأردنية في بيان اليوم الأحد، إنها رفعت جميع القيود على النشاط الاقتصادي، في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول في المملكة.

وقررت الحكومة الأردنية رفع القيود عن جميع القطاعات الاقتصادية اعتبار من يوم الأربعاء المقبل.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، قد قال إن الإيجاز الإعلامي الحكومي حول مستجدات كورونا سيتضمن إعلان أمر الدفاع رقم 10 الذي يتناول تعديل بعض تطبيقات قانون ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعلان جملة قرارات وتوجهات اقتصادية مستقبلية.

وبين العضايلة أن وزير الصناعة والتجارة والتموين سيغلن عن قرارات متعلقة باستئناف العمل لبعض القطاعات والمنشآت.