رغد صدام حسين تتوعد أطراف عراقية

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توعدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، بمحاسبة المستحوذين على أملاك العائلة الشخصية.
وكتبت في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها”، في إشارة لصورة سيارة رياضية.
وأضافت: “ننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية”.