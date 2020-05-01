رغد صدام حسين تتوعد أطراف عراقية

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توعدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، بمحاسبة المستحوذين على أملاك العائلة الشخصية.

وكتبت في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها”، في إشارة لصورة سيارة رياضية.

وأضافت: “ننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية”.