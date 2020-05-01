القائم على أشهر مقابر عدن يكشف لمأرب برس سر القبور الجديدة

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكد القائم على مقبرة أبو حربة الشهيرة بعدن أنه لا صحة لما نشرته مواقع الكترونية من صور حفر قبور كثيرة لدفن مرضى كرونا أو غيره..

وأضاف بمأرب برس مستغربا أن الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لعدة قبور جديدة محفورة في فرع المقبرة بمدينة انماء هي أعمال روتينية بين فترة وأخرى تكفل بها فاعل خير منذ سنوات بواسطة شيول تابع لمصافي عدن لتسهيل دفن أي موتى ..

وأضاف لا تزال الحفريات كما هي منذ أمس لم يدفن فيها أحد .. ويمكن القول أنها قبور بلا موتى .. ويمكن لاي شخص زيارة المقبرة بنفسه للتأكد أنها حفريات بالأصح وليست قبورا .. ولم تطلب أي جهة ذلك, بل جاء تجهيزها بالمصادفة ولفترات قادمة.. فالذي شاهد الحفر توهم موتى من رأسه.

وأضاف مازحا هل هذا يعني إن الموتى المفترضين مزقوا الاكفان وهربوا من كرونا .. من يعلم ..

وطالب قائم المقبرة الشهيرة الصحافيين والإعلاميين بالتحري قبل النشر بدلا من ترويج اخبار مفزعة من صنع الخيال ويؤثم عليها الشخص خصوصا في شهر رمضان الفضيل.