رغد صدام حسين تتوعد أطراف عراقية خطوة متهورة ومحاولة جديدة لتفجير الوضع .. تمرد الانتقالي على طاولة الدول الخمس الكبرى والسفراء يبلغون الشرعية موقفهم وكيل وزارة الاعلام : الصحفيون اليمنيون من أكثر الشرائح اليمنية تضرراً من انقلاب مليشيا الحوثي القائم على أشهر مقابر عدن يكشف لمأرب برس سر القبور الجديدة تكتم ونداءات عاجلة وحالات اشتباه .. الحوثي على خطى إيران في التعامل مع كورونا وقيادي بارز يعتبر الفيروس عدو أمريكي مصادر طبية تكشف حقيقة وجود حالات اصابة بكورونا في محافظة إب .. الحوثي يتكتم ويستخدم القوة دولة عربية تتعافى من كورونا وتقرر رفع القيود .. لم تسجل اي اصابة جديدة الوضع يتجه للانفجار في البيضاء ودولة خليجية تتدخل .. ياسر العواضي يكشف آخر مستجدات القضية ويستنفر القبائل لقتال الحوثي مسام ينتزع 7.162 لغماً في اليمن خلال أبريل قنابل "تحذيرية"للتحالف فوق مقر عسكري بحوزة متمردين
أكد القائم على مقبرة أبو حربة الشهيرة بعدن أنه لا صحة لما نشرته مواقع الكترونية من صور حفر قبور كثيرة لدفن مرضى كرونا أو غيره..
وأضاف بمأرب برس مستغربا أن الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لعدة قبور جديدة محفورة في فرع المقبرة بمدينة انماء هي أعمال روتينية بين فترة وأخرى تكفل بها فاعل خير منذ سنوات بواسطة شيول تابع لمصافي عدن لتسهيل دفن أي موتى ..
وأضاف لا تزال الحفريات كما هي منذ أمس لم يدفن فيها أحد .. ويمكن القول أنها قبور بلا موتى .. ويمكن لاي شخص زيارة المقبرة بنفسه للتأكد أنها حفريات بالأصح وليست قبورا .. ولم تطلب أي جهة ذلك, بل جاء تجهيزها بالمصادفة ولفترات قادمة.. فالذي شاهد الحفر توهم موتى من رأسه.
وأضاف مازحا هل هذا يعني إن الموتى المفترضين مزقوا الاكفان وهربوا من كرونا .. من يعلم ..
وطالب قائم المقبرة الشهيرة الصحافيين والإعلاميين بالتحري قبل النشر بدلا من ترويج اخبار مفزعة من صنع الخيال ويؤثم عليها الشخص خصوصا في شهر رمضان الفضيل.