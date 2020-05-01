حرب وشيكة في البيضاء ودولة خليجية تتدخل .. ياسر العواضي يكشف آخر مستجدات القضية ويستنفر القبائل لقتال الحوثي

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال القيادي المؤتمري الشيخ "ياسر العواضي" اليوم الأحد، إن سلطنة عمان تدخلت وطلبت مهلة لحل الخلاف بين قبائل البيضاء وجماعة الحوثي، على خلفية مقتل "جهاد الأصبحي" إحدى نساء البيضاء برصاص مسلحي الميليشيا.

وأضاف العواضي في تغريدات على حسابه في "تويتر"، أنه "بعد انتهاء المهلة طلب منا الأشقاء في السلطنة مهله إضافية".

وتابع العواضي أنه بعد التشاور مع المشايخ وأولياء الدم تم إعطاء العمانيين "المهلة التي طلبوها"، مؤكداً أن "اليد على الزناد وكلاً في محجاه" في إشارة لاستعدادهم للحرب.

وعاد "العواضي" بعدها مغرداً وقال "إن صنعاء انضمت إلى الطغاة من الشعف في البيضاء"، في إشارة إلى عدم تخلي سلطات الحوثيين عن المشرفين الذين تسببوا في قتل "جهاد الأصبحي".

وأضاف "العواضي" أنه "بقيت شعرة واحدة مع صعدة لا نأمل بقطعها"، داعياً زعيم الحوثيين إلى "تسليم المتهمين الى القضاء، ورفع المشرفين الظلمة، أو يتركهم وأهل الأرض با تتفاهم معهم بطريقتهم".

وقلل "العواضي" من فرص نجاح الوساطة، وقال "طبعا لن تجدي معهم أي وساطة، قد هي في بطن الوظف اليوم او غير اليوم"، في إشارة إلى أن الحوثيين قرروا الحرب.

وأضاف أن الحوثيين يعدون العدة للحرب وأنهم أيضاً يعدون لمواجهة الحوثيين، داعياً القبائل لمساندتهم، مشيراً إلى أنه لن يعتمد على الشرعية أو التحالف في مساندتهم، وأنه يريد هذه الحرب قبلية خالصة.