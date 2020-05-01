مسام ينتزع 7.162 لغماً في اليمن خلال أبريل المجلس الإنتقالي الجنوبي ومسرح السمن على عسل قنابل "تحذيرية"للتحالف فوق مقر عسكري بحوزة متمردين قصة إنسانية ..عواس البكري بعد ان هتكت الحرب صحتة وحولته الى معاق إهمال ووباء في صنعاء ..والشارع يقاوم بالفكاهة بيان للصحة العالمية يحذر من تهديد كبير ينتظر اليمن مع كورونا الحوثيون ينكلون بأهالي الحشاء الضالع ويطلقون النار على طفلين السعودية تتجه لاتخاذ إجرءات صارمة مؤلمة لمواجهة كورونا توجيهات من الرئيس هادي لمحافظ تعز اجراءات مشددة في مداخل محافظة مأرب
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال شهر أبريل الماضي، من انتزاع 7.162 لغماً منها 106 ألغام مضادة للأفراد، و1.402 لغماً مضادة للدبابات و5.617 ذخيرة غير متفجرة، و37 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 163.183 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.