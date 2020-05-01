الحوثيون ينكلون بأهالي الحشاء الضالع ويطلقون النار على طفلين

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أصيب طفلان برصاص أحد الحوثيين بمنطقة مراوسة غرب الحشاء بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية ل"مأرب برس" ان الطفلين هما بشار محمد المروسي(8أعوام) والطفل محمدعبدالله المروسي(10 عام) أصيبا بعد إطلاق أحد الحوثيين النار عشوائيا من جبل المصوام (أعالي جبل الحشاء)؛ ما أدى لإصابتهما بجراح بليغة، نقلا بعدها إلى أحد مستشفيات ماوية.

وكانت مصادر خاصة ل"مأرب برس" قالت أن الحوثيين اختطفوا مواطنين من منزلهما، الجمعة من قرية الحلاحل بجبل الحشاء واقتادتهما إلى مركز المديرية، وأضافت المصادر أن المواطنين هما قايد مخطرين وقايد علي عبادي قد اقتادتهما المليشيا أمس إلى جهة مجهولة، علما أن المواطنين المذكورين مزارعين ولايمتان للصراع الحاصل بصلة.

كما ذكرت المصادر أيضا ان طقمين حوثيين قد صعدا لقرية قرضان امس للبحث عن شابين يعملان مزارعين، ما أثار سخطا واسعا جراء الممارسات الحوثية تجاه المواطنين.

وقبل أسبوع من شهر رمضان، اختطفت المليشيات المواطن علي حزام لمدة عشرة أيام، من قرية المداد بجبل الحشاء بعدما اتهمته بتهم باطلة، رغم أن المواطن الخمسيني يعاني الرمتيزم والسكري ولا يقدر على العمل، وهو ما أثار سخطا واسعا وسط المجتمع من هذه الممارسات.