بعد ما اثير عن قيامها بعمل غير انساني.. النائب العام اليمني يوجه بالتحقيق مع بعض مستشفيات عدن

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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قالت وكالة سبأ الحكومية ان النائب العام وجه بفتح تحقيق فيما أثير بشأن إمتناع المستشفيات في عدن إستقبال بعض الحالات المرضية.

وطبقا للوكالة ،وجه النائب العام في الجمهورية اليمنية، القاضي الدكتور، علي الأعوش، بالتحقيق فيما أثير بشأن إمتناع بعض المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة وبعض الأطباء عن إستقبال بعض الحالات المرضية وتقديم أي مساعدة طبية للمرضى الحراجة أوضاعهم الصحية وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها أمام المرضى .

وشدد النائب العام في توجيهاته إلى رئيس نيابة إستئناف عدن،، بتحديد المسؤولية على أي وقائع جنائية من قبل مرتكبيها وفقاً لما يتقرر لدى النيابة والتصرف وفق القانون .

وخلال الايام الماضية رصد مأرب برس شكاوى عدد من المواطنين في عدن الذين كشفوا امتناع بعض مستشفيات عدن عن استقبال حالات مرضية تحمل اعراضا تشبه اعراض فيروس كورونا.

وتسبب هذا الاجراء غير الانساني في وفاة بعض المرضى على بوابات المستشفيات التي رفضت استقبالهم .