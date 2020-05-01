الان...مقتل قيادي حوثي في عملية نوعية وخاطفة للجيش الوطني بالضالع

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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نفذت وحدة خاصة من اللواء الخامس عملية نوعية وخاطفة في عمق مواقع مليشيات الحوثي في جبهة الفاخر شمال الضالع.

وقال مصدر عسكري خاص ل" مأرب برس" أن قوات اللواء نفذت عملية نوعية مساء اليوم وذلك رداً على الهجوم الفاشل الذي قامت به مليشيات الحوثي فجر اليوم.

وذكرت المصادر ان الابطال قاموا بالتوغل الى مواقع الحوثيين في تبة العمدان بالفاخر وقتل عدد من مسلحي الحوثي، بينهم قيادي يدعى ابراهيم الصلاحي.