آخر إحصائية رسمية لحالات كورونا في اليمن

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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بإعلان الجهات الصحية الرسمية تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا مساء السبت ؛ارتفعت عدد الحالات المسجلة في اليمن من 7 حالات الى 10.

والحالات العشر، سبع منها في عدن توفت منها حالتين، اضافة الى اصابتين في تعز، وحالة واحدة شفيت بحضرموت.

وسجلت اليمن اول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 10 ابريل الماضي لمواطن بمحافظة حضرموت.

والاربعاء الماضي (29 ابريل) اعلن عن اصابة خمس حالات في عدن ، فيما تم تسجيل حالتي اصابة جديدة بكورونا بمحافظة تعز ،امس وامس الاول(الجمعة والسبت) لتكون تعز ثالث محافظة يمنية يصلها الوباء.