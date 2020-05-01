التحالف العربي: يكشف عن خروقات وأرقام فضيعة للحوثين

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تسجيله 2216 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار في اليمن منذ إعلانه في 8 نيسان/ أبريل الماضي.
وبين التحالف، أن اختراقات الحوثيين شملت "الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأكد تطبيقه "أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات"، مشيرًا إلى "استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن".