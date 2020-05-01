الصحفيون اليمنيون يحتفلون بذكرى الحرية في زمن القهر ونقابتهم توجه دعوة لكل الصحفيين في اليمن

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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يحتفي الصحفيون اليمنيون وكل صحفيي العالم، غداً الأحد (3 مايو)، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل أجواء معادية لحرية الرأي والتعبير، ومخاطر كثيرة تهدد الصحافة والعاملين فيها.

ودعت نقابة الصحفيين، إلى إسقاط هذه الأحكام المسيسة، وكررت نداءاتها للمنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وكل الشخصيات والمكونات المجتمعية، لمساندتها في إسقاط هذه الأحكام.

وجاء في بيان النقابة وصل مأرب برس نسخة منه " نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي تستشعر معاناة الزملاء الصحفيين الذين توقفت رواتبهم منذ 4 أعوام، وفشلت كل جهودها والاتحاد الدولي للصحفيين، في إطلاق سراح مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها حكومة الشرعية، تجدد مطالبتها للحكومة بتسليم رواتب جميع الصحفيين في كل أنحاء اليمن، وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الجانب".

وتقدمت نقابة الصحافيين بخالص التهاني لكل صحفيي اليمن، مثمنة نضالاتهم وتضحياتهم الجسيمة من أجل قدسية المهنة وحرية الرأي والتعبير.

وقالت "إن نقابة الصحفيين اليمنيين تقف وجميع الصحفيين في هذه المحنة الكبيرة، بأسى كبير، حين تأتي هذه المناسبة وزملاؤنا في المعتقلات، ويتعرضون للمعاملة القاسية منذ سنوات، مجددين مطالبتنا لكل الأطراف المتصارعة بالإفراج عن جميع الصحفيين، وإيقاف التعسف والقمع بحق فرسان السلطة الرابعة".

وجددت النقابة رفضها لأحكام الإعدام الجائرة، التي صدرت بحق الصحفيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي منذ العام 2015م، معتبرة إياها ظالمة ومتعسفة للقانون ولحق الحياة.

وقالت "إن يوم 3 مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزاماتها بحرية الصحافة، وكذلك هو يوم للتأمل بين الصحفيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. وهو يوم للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم لحالة حرية الصحافة، والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلاليتها".