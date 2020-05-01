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شاهد .. أول فيديو يوثق لحظة تصادم طائرتين قطريتين في مطار حمد الدولي

الأحد 03 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتصادم طائرتين تابعتين لشركة الخطوط الجوية القطرية ببعضهما لدى توقفهما في مطار حمد الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

أظهر مقطع مُصور التقطته كاميرات مراقبة لحظة تصادم الطائرتين، وتحرك إحداهما تجاه الأخرى بقوة خلال تواجدهما على أرض المطار.

وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان عبر تويتر، أمس الجمعة، إنه نتيجة للأحوال الجوية الصعبة، المصحوبة بعواصف ورياح شديدة بسرعة 70 عقدة، تحركت طائرة من طراز 800-787 المتوقفة لفترة وجيزة من مكانها لتلامس طائرة من طراز 900-A350،.

وأضافت الخطوط القطرية أنه تم إيقاف الطائرة بشكل آمن، فيما علق المطار خدماته مؤقتا حينها، مشيرة إلى أنه أنه لم يكن هناك أي مسافرين أو طاقم ضيافة، فيما تعرضت الطائرة لأضرار بسيطة.

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