ماذا قال وزير الداخلية أحمد الميسري عن انقلاب المجلس الانقلابي في سقطرى

السبت 02 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 730

اطلع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ سقطرى رمزي محروس، على مستجدات الأوضاع بالمحافظة بجوانبها ومجالاتها المختلفة.

واستمع الوزير الميسري، من المحافظ محروس، إلى شرح حول تطورات الأوضاع التي تشهدها سقطرى ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون وتداعيات ذلك على الأوضاع العامة في سقطرى، وتعرف أيضا على الإجراءات الأمنية والعسكرية التي اتخذتها السلطة المحلية في سقطرى إزاء تلك الأوضاع والتطورات.

وأكد الميسري، على ضرورة الثبات والتصدي لمثل تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار .. منوها على أهمية تجاوز مثل هذه الظروف التي خلفتها المليشيات وضرورة وحدة الصف والتلاحم للوصول إلى بر الأمان وبناء اليمن الاتحادي المنشود بدعم وإسناد من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جانبه أكد المحافظ محروس، أهمية جهود متابعة الأوضاع في سقطرى وتجسيدها مدى الحرص والوقوف بمسؤولية أمام مختلف التطورات والأوضاع في أرجاء الوطن ومنها محافظة سقطرى .. مؤكدا العمل كجنود مخلصين للوطن ولقيادته الرشيدة والانتصار لإرادة الشعب وإنهاء مشاريع التمرد والظلام.