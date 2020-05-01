شاهد .. أول فيديو يوثق لحظة تصادم طائرتين قطريتين في مطار حمد الدولي السعودية تناقش الفساد والإعلام والحج ... عن بعد وزير المالية السعودي يكشف ارقام ومستجدات عاجلة للشعب السعودي حول الصدمة الاقتصادية ماذا قال وزير الداخلية أحمد الميسري عن انقلاب المجلس الانقلابي في سقطرى للمرة الأولى.. الأذان يصدح عبر المكبرات في كندا منظمة ثري تراكس تنفذ مشروع الصرف الصحي لمخيمات النازحين بمأرب الجيش الوطني يكسر هجوماً حوثياًفي قعطبة مرض خطير يفتك بأبناء عدن ليس كورونا والمقابر تستقبل مزيدا من الموتى .. تقرير ميداني لمأرب برس يكشف المستور عاجل: قرار جمهوري غير معلن يطيح بقائد التمرد في سقطرى تعز تعلن عن قرارات واجراءات جديدة بعد وصول كورونا
سمحت السلطات الكندية للمرة الأولى في رمضان، بإذاعة الأذان من المساجد والجوامع في بعض الأوقات، عبر مكبرات خارجية.
وأوضح مراسل الأناضول، أن البلديات في مدن تورونتو وإدمونتون وأوتاوا وهاميلتون، سمحت للمساجد اعتبارا من بداية رمضان وطوال الشهر الفضيل، بإذاعة أذان الظهر والعصر والمغرب عبر مكبرات الصوت، بعد تلقيها طلبات من الجاليات المسلمة بهذا الخصوص.
وقال خطيب وإمام مسجد ماونتين في مدينة هاميلتون سيد تورا، للأناضول: “يعد اليوم تاريخيا للجالية المسلمة في كندا، فلأول مرة يصدح الأذان بشكل يجعل جيراننا قادرين على سماعه”.
وأضاف: “لدينا تصريح بإذاعة الأذان طوال شهر رمضان، ولكننا نسعى جاهدين ليبقى الأمرعلى هذا النحو بعد رمضان”.
وأوضح تورا، أن القائمين على المساجد في المدن الأخرى بإمكانهم الحصول على التصريح في حال تقدموا بطلبات مشابهة للبلديات المعنية.