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للمرة الأولى.. الأذان يصدح عبر المكبرات في كندا

السبت 02 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - الأناضول
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سمحت السلطات الكندية للمرة الأولى في رمضان، بإذاعة الأذان من المساجد والجوامع في بعض الأوقات، عبر مكبرات خارجية.

وأوضح مراسل الأناضول، أن البلديات في مدن تورونتو وإدمونتون وأوتاوا وهاميلتون، سمحت للمساجد اعتبارا من بداية رمضان وطوال الشهر الفضيل، بإذاعة أذان الظهر والعصر والمغرب عبر مكبرات الصوت، بعد تلقيها طلبات من الجاليات المسلمة بهذا الخصوص.

وقال خطيب وإمام مسجد ماونتين في مدينة هاميلتون سيد تورا، للأناضول: “يعد اليوم تاريخيا للجالية المسلمة في كندا، فلأول مرة يصدح الأذان بشكل يجعل جيراننا قادرين على سماعه”.

وأضاف: “لدينا تصريح بإذاعة الأذان طوال شهر رمضان، ولكننا نسعى جاهدين ليبقى الأمرعلى هذا النحو بعد رمضان”.

وأوضح تورا، أن القائمين على المساجد في المدن الأخرى بإمكانهم الحصول على التصريح في حال تقدموا بطلبات مشابهة للبلديات المعنية.

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