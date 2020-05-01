منظمة ثري تراكس تنفذ مشروع الصرف الصحي لمخيمات النازحين بمأرب

السبت 02 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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نفذت منظمة ثري تراكس للتنمية مشروع الصرف الصحي لعدد من مخيمات النازحين في محافظة مأرب.

وتأتي هذه الخطوة الإجرائية بعد مسح ميداني نفذه فريق روافد مطلع العام الجاري 2020م.

وقام ملتقى شباب اليمن بمسح آخر كان أثره تنفيذ مشروع الإصحاح البيئي والمتفرع منه مشروع الصرف الصحي لمخيمات التهجير في محافظة مأرب.

وقال: مسؤول الفريق التنفيذي الاستاذ خالد المقرعي أن المشروع الذي يتم برعاية محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بالتعاون مع الوحدة التنفيذية للنازحين- يعتبر من أهم المشاريع في المجال الإنساني، كون المجاري المكشوفة تشكل خطراً بيئياً يهدد مئات النازحين في المخيمات" .

من جهتهم عبر المستفيدون عن شكرهم البالغ وامتنانهم لما توليه منظمة ثري تراكس للتنمية ورجل الخير الشيخ عبد السلام الحاج رئيس المنظمة من اهتمام بالغ في مجال البيئة .

الجدير بالذكر أن المنظمة تسعى لتغطية كافة المخيمات من خلال المشاريع المستدامة في المجال البيئي.