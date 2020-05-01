شاهد .. أول فيديو يوثق لحظة تصادم طائرتين قطريتين في مطار حمد الدولي السعودية تناقش الفساد والإعلام والحج ... عن بعد وزير المالية السعودي يكشف ارقام ومستجدات عاجلة للشعب السعودي حول الصدمة الاقتصادية ماذا قال وزير الداخلية أحمد الميسري عن انقلاب المجلس الانقلابي في سقطرى للمرة الأولى.. الأذان يصدح عبر المكبرات في كندا منظمة ثري تراكس تنفذ مشروع الصرف الصحي لمخيمات النازحين بمأرب الجيش الوطني يكسر هجوماً حوثياًفي قعطبة مرض خطير يفتك بأبناء عدن ليس كورونا والمقابر تستقبل مزيدا من الموتى .. تقرير ميداني لمأرب برس يكشف المستور عاجل: قرار جمهوري غير معلن يطيح بقائد التمرد في سقطرى تعز تعلن عن قرارات واجراءات جديدة بعد وصول كورونا
نفذت منظمة ثري تراكس للتنمية مشروع الصرف الصحي لعدد من مخيمات النازحين في محافظة مأرب.
وتأتي هذه الخطوة الإجرائية بعد مسح ميداني نفذه فريق روافد مطلع العام الجاري 2020م.
وقام ملتقى شباب اليمن بمسح آخر كان أثره تنفيذ مشروع الإصحاح البيئي والمتفرع منه مشروع الصرف الصحي لمخيمات التهجير في محافظة مأرب.
وقال: مسؤول الفريق التنفيذي الاستاذ خالد المقرعي أن المشروع الذي يتم برعاية محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بالتعاون مع الوحدة التنفيذية للنازحين- يعتبر من أهم المشاريع في المجال الإنساني، كون المجاري المكشوفة تشكل خطراً بيئياً يهدد مئات النازحين في المخيمات" .
من جهتهم عبر المستفيدون عن شكرهم البالغ وامتنانهم لما توليه منظمة ثري تراكس للتنمية ورجل الخير الشيخ عبد السلام الحاج رئيس المنظمة من اهتمام بالغ في مجال البيئة .
الجدير بالذكر أن المنظمة تسعى لتغطية كافة المخيمات من خلال المشاريع المستدامة في المجال البيئي.