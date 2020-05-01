الجيش الوطني يكسر هجوماً حوثياًفي قعطبة

السبت 02 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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كسر أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الجنوبية،صباح اليوم، هجوماً شنّته مليشيات الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة "الفاخر" بمديرية قعطبة شمال غرب الضالع.

وقال مصدر خاص ل مأرب برس إن أبطال الجيش الوطني أفشلوا هجوم المليشيات الحوثية، وتمكّنوا من جرح العديد منهم وتكبييدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.

وأكد المصدر أن الهجوم على هذه المواقع و الاعتداءات الحوثية متواصلة، برغم من التزام القوات المسلحة بمبادرة وقف إطلاق النار التي جرى سريانها من طرف واحد منذ 8 أبريل الجاري