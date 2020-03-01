عاجل: قرار جمهوري غير معلن يطيح بقائد التمرد في سقطرى

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أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي،، قرارا جمهورياً بتعيين قائد جديد للواء الأول مشاة بحري في محافظة أرخبيل سقطرى.
ونص قرار رئيس الجمهورية (غير معلن) رقم 24 لسنة 2020 بتعيين العقيد علي سالمين أحمد قائدا للواء الأول مشاة بحري ويرقى إلى رتبة عميد.
وجاء القرار الموقع بتاريخ الجمعة 1 مايو 2020 (اطلع مأرب برس على صورة منه) عقب تمرد القائم بأعمال قائد اللواء العميد ناصر قيس مع عدد من الكتائب والانضمام لما يسمء المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
واعلنت القوات الحكومية في سقطرى أمس الجمعة افشال هجوم مليشيات الانتقالي بعد اشتباكات عنيفة اندلعت مع متمردين ومسلحين تابعين للانتقالي المدعوم إماراتياً حاولوا اقتحام مدينة حديبو، عاصمة سقطرى.
وقاد العميد ناصر قيس التمرد الاخير في سقطرى بعد ان سلم سلاح ومعسكر اللواء اول مشاة بحري لمليشيات الانتقالي .