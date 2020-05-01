تعز تعلن عن قرارات واجراءات جديدة بعد وصول كورونا

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اعلنت محافظة تعز اليمنية ،حزمة قرارات واجراءات جديدة ،بعد ساعات من رصد أول حالة كورونا بالمحافظة امس الجمعة (اليوم تم تسجيل اصابة جديدة).
وقررت السلطات المحلية في محافظة تعز، السبت، إغلاق المنافذ والمساجد والأسواق العامة، لمدة أسبوعين، بعد ساعات من رصد أول حالة كورونا في المحافظة.
واصدر نبيل شمسان، محافظ تعز جنوب غربي اليمن تعميما رسميا بهذا الشأن.
ونصت القرارات على "إغلاق جميع منافذ المحافظة لمدة أسبوعين ومنع دخول الوافدين ماعدا البضائع والسلع الغذائية".
إضافة إلى "الالتزام بآلية وصول البضائع من قبل مكتب النقل وتقييد استمارة فحص الفيروس، وتتبع الحالات الوافدة للمراكب والشاحنات التابعة لمكتب الصحة".
كما تم التوجيه بإغلاق "مراكز التجمعات وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي انتشر فيها الوباء، وإغلاق المساجد وتعليق كافة الصلوات فيها من جمعة وجماعة، إضافة إلى إغلاق الأسواق العامة".