عاجل: تسجيل اصابات جديدة بكورونا في محافظتين باليمن

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اعلنت وزارة الصحة اليمنية مساء السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا واحدة في تعز واثنتان في عدن.
واكدت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة في تغريده رصدها محرر مأرب برس على حسابها الرسمي على تويتر ، ان اصابتين سجلت في العاصمة الموقتة عدن، والثالثة في محافظة تعز لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أُعلن عنها يوم أمس.
وواضحت بأن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية وقامت فرق الرصد بحصر المخالطين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.