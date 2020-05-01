الجيش السوداني يهاجم قناة الجزيرة ويهدد باتخاذ إجراءات ضدها

السبت 02 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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هاجم الجيش السوداني قناة الجزيرة القطرية، معلنا أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحقها، وذلك على خلفية بثها خبرا عن نقل الإمارات لسودانيين إلى ليبيا للقتال إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما جاء في بيان للجيش، الخميس.

واتهم الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن، في بيان، الخميس، قناة الجزيرة بنشر "معلومات كاذبة" حول وصول طائرة إماراتية تقل مسؤولا أمنيا إماراتيا إلى الخرطوم، ونقلها سودانيين إلى ليبيا للقتال إلى جانب حفتر.

واعتبر البيان أن تلك الأنباء "تندرج تحت ما سماها "عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، للتشكيك في مصداقية قيادة السودان ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا".

وأوضح البيان أن الطائرة الإماراتية التي حطت في قاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم حملت مساعدات صحية وإنسانية قدمتها الإمارات للأسر الفقيرة بمناسبة شهر رمضان.

وتعهد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية بـ"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة، بما يحفظ حقوق السودان قيادة وشعبا، ويحفظ سيادته، ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج أخبار وشائعات كاذبة للمساس بأمن واستقرار السودان".

ولم يوضح بيان الجيش طبيعة تلك الإجراءات.

ونقل البيان ذاته شكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، "لدولة الإمارات العربية قيادة وشعبا وأبناء الشيخ زايد؛ لدعمهم السخي والمتواصل لإخوتهم السودانيين بلا منّ ولا أذى".

وحتى اللحظة، لم تعلق قناة الجزيرة على بيان الجيش السوداني.

يذكر أن تقارير أممية أكدت وجود مرتزقة سودانيين يقاتلون إلى جانب مليشيا خليفة حفتر في ليبيا ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.