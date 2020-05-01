وفاة فنان شهير بفيروس كورونا

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توفي المغني والممثل والمؤلف الموسيقي العالمي المكسيكي ، أوسكار تشافيز، في مدينة مكسيكو بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس"كورونا".
وتناقلت خبر الوفاة العديد من الصحف المحلية و العالمية حيث كان الفنان الراحل له بصمات علي المجتمع الدولي والحياة الاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالم فقد كان معروفا بالتزامه الفني والاجتماعي، حسبما نشرت " الأهرام".
وكانت هيئة الصحة في مكسيكو أعلنت أن تشافيز البالغ من العمر 85 عام والذي أدخل إلي مستشفي حكومي في العاصمة المكسيكية توفي مساء أمي بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس.
جدير بالذكر أن الرئيس المكسيكس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تمني الشفاء العاجل لـ" أوسكار" أمس أثناء مؤتمره الصحفي اليومي .