منظمة الصحة العالمية تكشف لغز كورونا وتحدد أصله وفصله

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قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان، إن فيروس كورونا أصله طبيعي، وليس من صنع البشر.
جاء ذلك في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حضره المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس.
وأفاد ريان، بأن "العديد من العلماء قاموا بفحص التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات".
وأردف: "متأكدون أن أصل هذا الفيروس طبيعي".
من جانبه، أعرب غيبريسوس، عن قلقه من تفشي الفيروس في البلدان التي تملك أنظمة صحية ضعيفة، مشددا على ضرورة مساعدتها في مكافحة كورونا.
وأضاف غيبريسوس أن "حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة".
ومساء الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اطلع على أدلة تفيد بأن كورونا مصدره مختبر مدينة ووهان الصينية.
من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، ادعاءات تفيد بأن كورونا تسرب من مختبر المدينة.
وقال شوانغ، في تصريح صحفي الجمعة، إن مختبر ووهان "غير قادر على تصميم وإيجاد فيروسات كورونا، وإنه لم يفعل ذلك أبدا".
وحتى مساء الجمعة، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و370 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 237 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و70 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".