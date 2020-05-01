نجل آخر سلاطين سقطرى يدخل خط المواجهة ويوجه رسائل خاصة للرئيس هادي والتحالف

السبت 02 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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أطلق نجل آخر سلاطين سقطرى اليمنية الجمعة، مناشدة للرئيس عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي، لوقف القتال بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي مناشدة عبدالله بن عيسى آل عفرار، عقب ساعات من اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، في محافظة أرخبيل سقطرى.

و"آل عفرار" هو نجل آخر سلاطين الدولة العفرارية التي حكمت محافظتي سقطرى والمهرة قبل استقلال جنوب اليمن عام 1967، ويتزعم حاليا رئاسة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، الذي يتبنى المطالبة بإقليم مستقل يجمع المهرة وسقطرى ضمن الدولة اليمنية.

وقال "أل عفرار" عبر صفحته على فيسبوك: "نناشد القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية للتدخل السريع لوقف القتال وإخماد نار الفتنة التي اشتعلت بمحافظة سقطرى".

وأشار إلى أن الرئيس هادي والتحالف يتحملون جزء من مسؤولية ما يحدث ونتائجه الكارثية.

وفي وقت سابق الجمعة، اندلعت الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إثر محاولة المتمردين ومسلحي الانتقالي الجنوبي اقتحام مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى.

وتمكنت القوات الحكومية من إفشال محاولة التقدم للمدينة، فيما سقط قتيل وعدد من الجرحى من المتمردين ومسلحي الانتقالي.

وجاءت محاولة الاقتحام الثانية بعد يوم من محاولة مماثلة أمس الخميس تمكنت القوات الحكومية من إفشالها.

وكان المجلس الانتقالي بسقطرى، بعث الخميس، إلى قائد قوات التحالف بسقطرى عبدالرحمن الحجي، رسالة أمهل فيها قوات التحالف بالمحافظة حتى منتصف ليلة الجمعة، للتدخل العاجل لإزالة نقاط عسكرية (تابعة للقوات الحكومية على مداخل مدينة حديبو).