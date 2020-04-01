أسرع قرار استقالة يقدم في تعز عقب تسجيل اول حالة اصابة بكورونا

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قدم رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في محافظة تعز الوكيل أول عبدالقوي المخلافي مساء الجمعة استقالته من منصب رئيس لجنة الطوارئ.
وقال المخلافي في نص استقالته «إن مهمة رئاسة اللجنة تستند لمعالي الاخ المحافظ نبيل شمسان أسوة ببقية المحافظات».
وأضاف: «حاليا جميعنا يدرك بعد ان استشرى الوباء والفيروس في العاصمة المؤقتة عدن واشتباه لبعض الحالات في تعز أن المرحلة تتطلب وجود الرجل الاول في المحافظة على رأس اللجنة أسوة بالمحافظات الأخرى».
وأشار إلى أن اللجنة تعمل في ظل شحة الإمكانات والتجهيزات اللازمة.
وتأتي استقالة المخلافي عقب رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.
وكانت سلطة محافظة تعز وجهت الأربعاء الفائت بإغلاق جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.
ومساء الجمعة اعلنت لجنة الطوارئ اليمنية في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على حسابها بتوير ،تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي الأولى في محافظة تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر.
وذكرت مصادر اعلامية ان المصاب قادم من محافظة عدن.
والأربعاء الفائت، أعلنت اليمن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).