تحذير هام للمواطنين القاطنين على امتداد سائلة صنعاء .. والأرصاد يطلق تحذيرات في 12 محافظة يمنية

الجمعة 01 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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دعت أمانة العاصمة صنعاء المواطنين القاطنين على امتداد السائلة إلى توخي الحذر والابتعاد عن ممرات ومصبات المياه وسيول الأمطار.

وحذر مصدر محلي بأمانة العاصمة في بلاغ صحفي ، السكان وسائقي المركبات بأمانة العاصمة عدم استخدام السائلة لعبور السيارات والمشاة حرصاً على سلامتهم جراء هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها وتسببت في تدفق السيول الجارفة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع الجمعة ،استمرار هطول المزيد من الأمطار متفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته التحذيرية أن الأمطار ستهطل على أجزاء من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً إلى صعدة شمالاً مع احتمال امتدادها شرقاً إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات الجوف ومأرب والبيضاء وشبوة وحضرموت.

وأشار إلى أن الأمطار تشمل سواحل محافظات حجة والحديدة وتعز ولحج وصولاً إلى سواحل محافظتي عدن وأبين والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز الموطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها من ضرورة توخي الحيطة من تدفق السيول في الشعاب والوديان، وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

وقد هطلت يوم أمس أمطاراً متفاوتة الشدة بعضها غزيرة خارج محطات الرصد الجوي على معظم المحافظات، خاصة صنعاء، تعز، إب، ذمار، البيضاء، ريمة، المحويت، حجة، صعدة، عمران، الجوف، مأرب، شبوة والضالع، تدفقت على إثرها السيول في الشعب والوديان.