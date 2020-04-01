عاجل : تسجيل اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمحافظة تعز

الجمعة 01 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت اللجنة الوطنية العليا قبل قليل (9 مساءا) تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمحافظة تعز.

واكدت اللجنة في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على حسابها بتوير ،تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي الأولى في محافظة تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر.

وقالت ان الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.