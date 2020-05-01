مشاريع الامارات الجبارة تنسف في اقل من نصف ساعة #شاهد

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في حلقة الجمعة من برنامج رئيس الفصل ، استعرض مقدم البرنامج الاعلامي اليمني الساخر محمد الربع ، مشاريع دولة الامارات في اليمن التي يصورها اعلامها بانها جبارة ، فيما الحقيقة تقول انها لاشي.
وتناول الربع باسلوب ساخر نماذج من مشاريع الامارات في محافظات الجنوب وابرزها العاصمة عدن ، واطماع ابوظبي في اليمن ، مقابل مشاريع بسيطة جدا.
وتبدو عدن في وضع لا تحسد عليه في ظل سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المتحكمة به دولة الامارات.
وتطرق الربع الى الحالة التي وصلت اليها عدن ومحافظات اخرى محررة ، ومزاعم الامارات ومليشياتها عن اقامة مشاريع عملاقة.