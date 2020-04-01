توجيهات عاجلة من الرئيس هادي لمحافظ سقطرى

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وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بضبط الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسلام والحفاظ على السكينة العامة وحماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.
وأشاد هادي خلال اتصاله بمحافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس بجهود ودور أبناء المحافظة وتعاونهم مع القيادات العسكرية والأمنية وممثلي قوات تحالف دعم الشرعية المرابطين في الجزيرة لاستتباب الامن والاستقرار.
وشدد الرئيس هادي على أهمية وحدة الصف ولم الشمل بين أبناء الوطن في سقطرى جزيرة الأمن والاستقرار والوئام والسلام الذي عرفت به وأبنائها على مر العصور.
وأكد الرئيس هادي على الدور الذي يقوم به المحافظ وأبناء الجزيرة الشرفاء لحفظ أمن واستقرار وسلامة الجميع.
واندلعت اليوم الجمعة، معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات حاولت اقتحام مدينة حديبو عاصمة أرخبيل "سقطرى".
وأفادت المصادر أن القوات الموالية للإمارات، التي نهبت مخازن اللواء الأول مشاة بحري، حاولت اقتحام المدخل الغربي لمدينة حديبو من اتجاه منطقة قاضب.